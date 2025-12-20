Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Federata e Basketbollit të Kosovës ka përzgjedhur dy lojtare të KBF Bashkimit, Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, në 5-shen më të mirë të vitit 2025 në kategorinë e femrave – një vlerësim që pasqyron formën e tyre të lartë dhe kontributin e çmuar në parket.
Kapitenja e ekipit, Aulona Muhadri, është nderuar për paraqitjet e saj të qëndrueshme dhe rolin udhëheqës gjatë gjithë sezonit.
“Ky vlerësim vjen si rezultat i paraqitjeve të qëndrueshme, angazhimit maksimal dhe kontributit të saj gjatë sezonit garues”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Po ashtu, lojtare e talentuar Merisa Bilalli është përfshirë në formacionin ideal të vitit, falë paraqitjeve të saj të rëndësishme dhe ndikimit në lojën e ekipit.
“Një vlerësim që pasqyron paraqitjet e saj gjatë sezonit dhe kontributin në ekip”, thekson klubi.
KBF Bashkimi ka uruar të dyja lojtaret për këtë arritje të merituar, duke theksuar se ato vazhdojnë të përfaqësojnë me krenari klubin dhe qytetin e Prizrenit në basketbollin kosovar./PrizrenPress.com/
