KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

KBF Bashkimi është vlerësuar me çmimin prestigjioz “Klubi më i Mirë” për vitin 2025 në kategorinë e femrave, ndarë nga Federata e Basketbollit të Kosovës.

Ky vlerësim pason një vit të mbushur me angazhim, përkushtim dhe paraqitje të shkëlqyera nga ekipi prizrenas.

“Ky çmim vjen si rezultat i angazhimit të vazhdueshëm të klubit, punës profesionale të stafit, si dhe paraqitjeve të suksesshme gjatë sezonit garues”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Nga Bashkimi kanë shprehur mirënjohje të veçantë për lojtarët, stafin teknik, drejtuesit dhe tifozët, të cilët kanë qenë mbështetje e pandërprerë gjatë gjithë vitit.

KBF Bashkimi vazhdon të përfaqësojë me dinjitet qytetin e Prizrenit në basketbollin kosovar, duke dëshmuar se tradita dhe puna profesionale shpërblehen./PrizrenPress.com/

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”
Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

