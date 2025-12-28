Ndërron jetë në moshën 91 vjeçare Brigitte Bardot, simboli seksi i viteve 1960

Brigitte Bardot, legjenda e kinemasë franceze dhe simboli seksi i viteve 1960, ka ndërruar jetë në moshën 91 vjeçare.
Bardot u bë e famshme ndërkombëtarisht pas rolit të saj në filmin e vitit 1956 “And God Created Woman”, i cili e shndërroi atë në një ikonë të bukurisë dhe seksualitetit modern. Gjatë karrierës së saj, ajo interpretoi në dhjetëra filma dhe u konsiderua një nga emblemat e fuqishme të dekadës së artë të kinemasë franceze.
Pas tërheqjes nga aktrimi në vitin 1973, Bardot i kushtoi jetën aktivizmit për të drejtat e kafshëve, duke themeluar Fondacionin Brigitte Bardot dhe duke u bërë një nga zërat më të fuqishëm në mbrojtjen e kafshëve në nivel botëror.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, i ka bërë homazh aktores së ndjerë Brigitte Bardot, duke thënë se ajo “mishëroi një jetë lirie”.
“Filmat e saj, zëri i saj, lavdia e saj verbuese, inicialet e saj, hidhërimet e saj, pasioni i saj bujar për kafshët dhe fytyra e saj që u bë Marianne,” tha Macron në emisionin X.
Marianne, personifikimi kombëtar dhe simboli i Republikës Franceze, përfaqëson lirinë, barazinë dhe vëllazërinë.
