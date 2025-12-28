0.7 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
Thyhet rekordi i 9 shkurtit, afro 900 mijë qytetarë dolën në zgjedhje

By admin

Zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit kanë hyrë në histori sa i përket daljes së qytetarëve në vendvotimet brenda Kosovës.

Sipas procesimit të më shumë se 98.3 për qind të vendvotimeve, të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 890, 859 qytetarë.

Në përqindje, kjo do të thotë se të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar më shumë se 44 për qind e atyre me të drejtë vote.

Rekordi i mëhershëm ishte vendosur më 9 shkurt sivjet. Atë kohë në qendrat e votimit në Kosovë kishin votuar 871 mijë e 662 votues. Ndërkaq bashkërisht me votat e diasporës dhe atyre në përfaqësi, numri kishte mbërritur në 966 mijë vota.

