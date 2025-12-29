4.7 C
Prizren
E hënë, 29 Dhjetor, 2025
Incidenti në Suharekë: Votën e fotografoi dhe e postoi në rrjete sociale, intervistohet nga policia

Dita e zgjedhjeve ka qenë përgjithësisht e qetë, por që janë shënuar disa incidente.

Sipas raportit 24 orësh të policisë, një prej tyre ka ndodhur në Suharekë, ku një person (mashkull kosovar), gjatë votimit ka fotografuar votën dhe ka postuar në rrjete sociale.

“I dyshuari është paraqitur në stacion policor, është intervistuar dhe pastaj është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim.

Në Prizren sekuestrohen dy armë dhe municion, ndalohen dy persona
Nisma mori 834 vota në Prizren

