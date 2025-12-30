-0.9 C
Rahovec, mbahet mbledhja e fundit e Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara

Komiteti Konsultativ për Persona me Aftësi të Kufizuara në Rahovec ka zhvilluar mbledhjen e fundit për vitin 2025, nën udhëheqjen e kryesueses Samra Kërqagu.

“Qëllimi i komitetit është të sigurojë që politikat dhe vendimet që merren në nivel lokal dhe qendror të jenë të përshtatshme dhe përfshirëse për personat me aftësi të kufizuara, duke promovuar barazinë dhe përfshirjen sociale. Kjo mund të përfshijë çështjet si: Socializimi, arsimimi, punësimi, qasja në shërbime dhe përmirësimi i legjislacionit ekzistues për të garantuar të drejtat e kësaj kategorie”, thuhet në njoftimin e komunës.

Rendi i ditës përfshiu shqyrtimin dhe aprovimin e procesverbalit të mbledhjes së kaluar, përgatitjen e Planit të Punës për vitin 2026, si edhe diskutimin e çështjeve të ndryshme që prekin këtë kategori qytetarësh./PrizrenPress.com/

