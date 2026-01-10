3.8 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
Sport

Junior 06 përballet me Trepçën në Prizren

By admin

Prizreni do të jetë mikpritës i përballjes ndërmjet Junior 06 dhe Trepçës në javën e 12-të të Superligës së Femrave në basketboll.

Dy skuadrat hyjnë në këtë ndeshje me objektiva të qarta për të përmirësuar bilancin e rezultateve, raporton PrizrenPress.

Junior 06 ka regjistruar deri më tani tri fitore dhe shtatë humbje, duke synuar që para tifozëve vendas të rikthehet te fitorja. Ndërkohë, Trepça vjen nga Mitrovica me një fitore dhe tetë humbje dhe do të kërkojë të shfrytëzojë këtë përballje për të marrë pikë të rëndësishme.

Ndeshja zhvillohet me fillim në ora 16:00 në Qendrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren./PrizrenPress.com/

Vështirësi në komunikacion në disa akse rrugore në Malishevë pas reshjeve të dendura
Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

