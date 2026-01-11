-3.7 C
Sport

Peja 03 fiton derbin, mposht Bashkimin

By admin

Peja 03 ka shënuar fitore të rëndësishme në derbin e javës së 12-të të Superligës së Femrave, duke mposhtur Bashkimin me rezultat 64:58 (23:14, 17:15, 15:19, 9:10), raporton PrizrenPress.

Vashat pejane ishin më të mira në pjesën e parë të ndeshjes, duke e fituar çerekun e parë me rezultat 23:14, ndërsa edhe periudha e dytë u mbyll në favor të tyre, 17:15. Kampionet në fuqi u rikthyen fuqishëm në pjesën e dytë, duke dominuar çerekun e tretë me shifra 19:15, ndërsa dhjetëminutëshi i fundit ishte i baraspeshuar dhe me pak pikë të realizuara, 10:9 për Bashkimin. Megjithatë, kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen, me Pejën 03 që ruajti epërsinë deri në fund.

Adrienne Godbold ishte më e dalluara te Peja 03, duke regjistruar 15 pikë dhe 10 kërcime, ndërsa te Bashkimi shkëlqeu Alexis Marie Mead me 31 pikë, pesë kërcime dhe tetë asistime.

Pas kësaj fitoreje, Peja 03 kryeson tabelën me nëntë fitore dhe një humbje, ndërsa Bashkimi renditet i dyti me tetë fitore dhe dy humbje./PrizrenPress.com/

Dielli lind përjetësisht

