-6.5 C
Prizren
E diel, 11 Janar, 2026
type here...

Kulture

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

By admin

Guns N’ Roses kishin një rif të thjeshtë kitare që e ekzekutonin gjatë kontrollit të zërimit në studio. Gjatë një seance të tillë në Melbourne të Australisë, gjatë provës me atë rif, këngëtari Axl Rose doli me vargjet e para, ndërsa basisti Duff kujtoi një kohë kur iu bashkua një marshimi për paqe pas vrasjes së Martin Luther King, së bashku me nënën e tij, kur ai ishte vetëm katër vjeç. Ky kujtim frymëzoi një pjesë të tekstit, veçanërisht vargun për mbajtjen e shiritit të zi në krah.

Axl Rose këtë përvojë të basistit e shndërroi në vargjet: “A mban shirit të zi në krah kur vritet njeriu që tha: ‘Paqja mund të zgjasë përgjithmonë?” Kështu lindi kënga “Civil War”, e cila në 7 minuta e 40 sekonda përshkruan të gjitha tmerret e luftës: dhimbjen, pikëllimin, dëshpërimin dhe hidhërimin. Një nga këngët më ikonike dhe një protestë kundër luftës, që i referohet çdo lufte si “luftë civile” dhe pohon se lufta vetëm “i ushqen të pasurit, ndërsa varros të varfrit”. Në fund të këngës, nën tingujt trishtues të kitarës, Axl Rose pyet: “Çfarë ka kaq civile në lidhje me luftën, gjithsesi?”

Kënga hapet me një citat të famshëm nga filmi Cool Hand Luke“Ajo që kemi këtu është një dështim për të komunikuar…”. Kjo përcakton tonin për një këngë që trajton çështje të mëdha, si lufta, paqja dhe të drejtat civile. Figura e Luke-ut, nga filmi i të cilit i referohen vargjet e para, ishte gjithmonë në kundërshtim me ligjin dhe përputhej me frymën e të kënduarit të Axl Rose-it, vokali i të cilit, i dëshpëruar dhe i hidhëruar, tingëllonte sikur të kishte përplasje të përhershme me autoritetet.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj nderon me mirënjohje pronarin e restorantit “Beska”

Më Shumë

Fokus

Sencar Karamuço emërohet Drejtor i Kadastrës dhe Gjeodezisë në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit ka njoftuar sot për emërimin e Sencar Karamuços në pozitën e drejtorit të Kadastrës dhe Gjeodezisë, duke e cilësuar...
Lajme

Vdes njëri nga të aksidentuarit e familjes nga Rahoveci që bëri aksident rrugës për Gjermani

Një aksident i rëndë ka ndodhur të mërkurën, më 7 janar 2026, në zonën e Waldshut-Tingen, pranë kufirit me Zvicrën, ku është përfshirë një...

U promovuan katër libra të publicistit Fahri Musliu

Liria prezanton Muhamed Useinin

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Pas shiut vjen bora, IHMK: Nga nesër ulje e temperaturave, rrezik nga ngricat

Kastrati ka vizituar disa familje të dëmtuara nga vërshimet në Malishevë

E shtuna me shi, e diela me ngrica – java e ardhshme më ftohtë

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

Gjendet Riza Thaqi, 42-vjeçari i zhdukur që nga dhjetori i vitit të kaluar

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Xhulio Mehmeti largohet nga Liria

Krijojmë webfaqe për biznese

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

Turbullira në burimet e ujit, qytetarët paralajmërohen të mos përdorin ujin për pije në Prizren, Suharekë e Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne