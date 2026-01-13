Ndërhyrje emergjente pas reshjeve, sanohen dëmet në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht

Pas reshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë territorin e Komunës së Rahovecit, janë shkaktuar dëmtime në infrastrukturën publike në disa zona. Me qëllim të sanimit të dëmeve dhe garantimit të sigurisë për qytetarët, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka ndërhyrë gjatë ditës së sotme në pikat më të domosdoshme.
Sipas njoftimit, intervenimet janë realizuar në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht, ku ekipet komunale kanë punuar për evitimin e rrezikut dhe rikthimin e funksionalitetit të infrastrukturës së dëmtuar.
Nga Komuna bëhet e ditur se dëmet tjera, me përmasa më të mëdha në infrastrukturë, do të bëhen publike shumë shpejt nga komisionet komunale përkatëse, pas përfundimit të vlerësimeve në terren.
Nga Komuna bëhet e ditur se dëmet tjera, me përmasa më të mëdha në infrastrukturë, do të bëhen publike shumë shpejt nga komisionet komunale përkatëse, pas përfundimit të vlerësimeve në terren./PrizrenPress.com/
