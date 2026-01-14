4.2 C
Prizren
E mërkurë, 14 Janar, 2026
type here...

Kulture

Ismet Peja dhe Porta e Sazanit

By admin

Refki Reshitaj

Në vitet 1978–1980, Shoqëria Kulturo-Artistike “Jehona” e Suharekës, ku unë isha udhëheqës artistik, u radhit ndër ansamblet më të mira në Kosovë. Krahas grupit të shkëlqyer të valltarëve, nën koreografinë e mjeshtrit Enver Futko, në përbërje të trupës artistike ishin edhe solistë që tashmë kishin bërë emër: Shpresa Berisha, Shyhrete Behluli, Hajrie Kryeziu, Nazmi Telaku, Enver Kuçi, shpeshherë edhe Shkurte Fejza, unë – Refki Reshitaj – dhe shumë të tjerë.

Koncertet tona stërmbushnin jo vetëm sallat e shtëpive të kulturës, por edhe qendrat sportive të qyteteve të mëdha. Në atë kohë realizuam turne të shpeshta në të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët, si dhe në shumë qendra evropiane: Gjermani, Itali, Austri, Zvicër, Francë, Belgjikë, Suedi e gjetkë.

Duke pasur parasysh traditën, potencialin dhe namin që Gjakova e kishte për muzikën popullore dhe këngën qytetare, ndonëse kishim ftesa të shumta, për një kohë hezituam të dilnim para publikut gjakovar. Megjithatë, vendosëm ta thyejmë këtë dilemë dhe të organizojmë një koncert.

Pallati i Kulturës “Asim Vokshi”, me rreth 700 ulëse dhe ndër më të mirët e asaj kohe në Kosovë, ishte i mbushur përplot. Publiku gjakovar – zonja e zotërinj me shije të hollë artistike, kulturë dhe edukatë të lartë – na priti me respekt, duartrokitje të vazhdueshme dhe kërkesa për repriza gjatë gjithë koncertit.

Kjo ndodhi veçanërisht gjatë interpretimit tim, pasi kisha përzgjedhur një repertor me këngë të shkruara dhe kompozuara nga vetë unë, si: “Ka muzg”, “N’Krujë u kthye Gjergj Kastrioti”, “T’kam dashtë ty vashë” e të tjera. Si një kantautor i ri, vështrimin shpesh e mbaja te këngëtari me zë dhe idoli im, Ismet Peja, i cili ishte ulur në rreshtin e parë dhe e përcillte programin me një vëmendje të veçantë.

Befasia ndodhi në fund të koncertit. Baca Ismet, siç e quanin me dashuri gjakovarët, u ngjit në skenë, na u bashkua mes duartrokitjesh dhe përmes mikrofonit tha:

“Shumë të dashur goca dhe çuna suharekas, ju përshëndes në emër të artdashësve gjakovarë dhe ju falënderoj për këtë koncert të mrekullueshëm dhe për këtë trupë artistike të shkëlqyeshme, të cilën prej kohësh kemi pritur ta shohim edhe në Gjakovë. Ndërsa për ty, këngëtari i ri Refki Reshitaj, kam një porosi të veçantë: sot dhe një provim të madh, sepse publiku i Gjakovës të priti dhe të pranoi. Vetëm vazhdo dhe mos iu ndaj këngës e muzikës, sepse sot Gjakova ta hapi Portën e Sazanit.”

Në atë moment, të them të drejtën, nuk e kuptova plotësisht domethënien e “Portës së Sazanit”. Duke dalë nga salla, e pyeta Bacën Ismet për sqarim. Ai ma shpjegoi thjesht e qartë:

“Që nga sot, hapësira jote për sukses është aq e gjerë sa deti i Vlorës, deri te ishulli – Porta e Sazanit.”

Edhe sot, kur ai nuk është më mes nesh, e falënderoj nga zemra. Ismet Peja jeton në respektin, kujtimin dhe dashurinë e të gjithë atyre që patën fatin ta njohin, ta adhurojnë dhe ta duan këtë legjendë të papërsëritshme të këngës shqipe.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Përfundon afati kalimtar te meshkujt
Next article
Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Më Shumë

Fokus

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se pas përfundimit të seancës dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë ndaj 39 të pandehurve, të njëjtit...
Lajme

Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Kandidati i LDK-së, Fetah Rudi, i cili mori mbi 8 mijë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit por nuk arriti të siguronte mandatin e...

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në gjithë Kosovën, Kryeziu: Target i kemi më shumë se 40 persona

Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve”: U bë në përputhje me ligjin

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Restaurohet shtëpia e familjes Bërlajolli në Qendrën Historike të Prizrenit

Uji i pijshëm ende i papërdorshëm në Studenqan dhe Dobërdëlan të Suharekës

I përkeqësohet gjendja njërit të dyshuar gjatë seancës për rastin e ‘zhvatjes’ së mbi 1 milion eurove nga BSK

Bashkimi dënohet për sjellje të papranueshme të disa tifozëve: 3 ndeshje pa shikues në tribunën qëndrore dhe mbi 3 mijë euro gjobë

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Përfundon numërimi i të gjitha votave, ky është rezultati përfundimtar

Ajlin Shishko- Hajdari emërohet drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne