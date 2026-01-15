5.3 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
type here...

KultureLajme

Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë të Hasit, një nga monumentet më të vjetra në Kosovë

By admin

Kanë përfunduar ndërhyrjet e fazës së parë në kullën e Ymer Pogës në Rogovë të Gjakovës, një aset i trashëgimisë kulturore që i përket shekullit XVI dhe konsiderohet ndër kullat më të vjetra në Kosovë.

Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se faza përfundimtare e punimeve do të vazhdojë me qëllim funksionalizimin e plotë të këtij monumenti historik.

“Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë, Gjakovë. Kanë përfunduar ndërhyrjet e fazës së parë në këtë aset që i përket shekullit XVI dhe konsiderohet si një ndër kullat më të vjetra në Kosovë. Faza përfundimtare e punimeve do të vijojë me qëllim funksionalizimin e plotë të saj”, ka njoftuar Çeku./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ylli fiton përballjen ndaj prishtinasve në kryeqytet

Më Shumë

Fokus

Mësimi në shkollat e Malishevës shtyhet për dy ditë

Komuna e Malishevës ka marrë vendim për shtyrjen e fillimit të gjysmëvjetorit të dytë në të gjitha shkollat e kësaj komune. Përmes një njoftimi zyrtar...
Fokus

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se dy persona kanë pësuar lëndime të lehta trupore pasi të njëjtit ishin ther me thikë nga...

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Ajlin Shishko- Hajdari emërohet drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren

Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve”: U bë në përputhje me ligjin

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Ylli fiton ndaj ‘Vreshtarëve’

10 mijë euro dëme, banori nga Malisheva ankohet se komuna nuk i vizitoi

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Bora ngrin Bashkimin në Prizren

39 të pandehurve në Prizren u caktohet masa e sigurisë, Gjykata sqaron qëndrimin pas seancës

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Haziz Hodaj sqaron dorëheqjen: Nuk jam larguar nga LDK-ja, por vetëm nga Kryesia

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne