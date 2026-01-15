Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë të Hasit, një nga monumentet më të vjetra në Kosovë

Kanë përfunduar ndërhyrjet e fazës së parë në kullën e Ymer Pogës në Rogovë të Gjakovës, një aset i trashëgimisë kulturore që i përket shekullit XVI dhe konsiderohet ndër kullat më të vjetra në Kosovë.
Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se faza përfundimtare e punimeve do të vazhdojë me qëllim funksionalizimin e plotë të këtij monumenti historik.
“Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë, Gjakovë. Kanë përfunduar ndërhyrjet e fazës së parë në këtë aset që i përket shekullit XVI dhe konsiderohet si një ndër kullat më të vjetra në Kosovë. Faza përfundimtare e punimeve do të vijojë me qëllim funksionalizimin e plotë të saj”, ka njoftuar Çeku./PrizrenPress.com/
