Prizreni nën vëzhgim, parkohen automjetet e Policisë, gati për transportimin e ‘komisionerëve manipulues’

By admin

Automjetet e Policisë janë vendosur në pika kyçe, teksa po përgatiten masat për mbërritjen e komisionerëve zgjedhorë.

Ky mobilizim vjen në kuadër të aksionit policor në Prizren, ku rreth 150 komisionerë janë ndaluar për dyshime të manipulimit të votave. /GazetaSinjali/

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje
Aksioni mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Prizren, Prokuroria e Policia në konferencë për media

Lajmet e Fundit

