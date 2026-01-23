Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Aksioni i gjerë i Policisë dhe Prokurorisë për kapjen e të dyshuarve për dallavere me vota në Prizren rezultoi me mbi 100 të arrestuar, zyrtarë komisionerë të angazhuar në ditën e zgjedhjeve.
Sipas Klan Kosovës, dy stacione policore janë mbushur me të dyshuarit që janë ndaluar. Intervistimi i tyre ka nisur, ndërsa sipas informacioneve të para, një numër i tyre po mbrohen në heshtje.
Pasdite, Policia dhe kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, do të dalin në konferencë, për t’i konfirmuar të gjitha detajet. /Klankosova.tv
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren