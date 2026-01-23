7.7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
Lajme

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

By admin

Aksioni i gjerë i Policisë dhe Prokurorisë për kapjen e të dyshuarve për dallavere me vota në Prizren rezultoi me mbi 100 të arrestuar, zyrtarë komisionerë të angazhuar në ditën e zgjedhjeve.

Sipas Klan Kosovës, dy stacione policore janë mbushur me të dyshuarit që janë ndaluar. Intervistimi i tyre ka nisur, ndërsa sipas informacioneve të para, një numër i tyre po mbrohen në heshtje.

Pasdite, Policia dhe kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, do të dalin në konferencë, për t’i konfirmuar të gjitha detajet. /Klankosova.tv

