Aksioni mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Prizren, Prokuroria e Policia në konferencë për media

Prokuroria e Prizrenit së bashku me Policinë e Kosovës do të mbajnë një konferencë për media lidhur me aksionin që është zhvilluar mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore gjatë numërimit të votave për deputetë brenda partive në Prizren.
“Përkatësisht Kryeprokurori z. Petrit Kryeziu së bashku me Policinë e Kosovës, do të mbajë sot (23 janar 2026) konferencë për media lidhur me aksionin e Prokurorisë Themelore në Prizren, mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore, gjatë numërimit brenda subjekteve politike për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në regjionin e Komunës së Prizrenit”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Konferenca do të mbahet në orën 15:00, në objektin e Prokurorisë Themelore në Prizren, kati tretë, Salla e Takimeve.
