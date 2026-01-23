7.7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
type here...

Lajme

Aksioni mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Prizren, Prokuroria e Policia në konferencë për media

By admin

Prokuroria e Prizrenit së bashku me Policinë e Kosovës do të mbajnë një konferencë për media lidhur me aksionin që është zhvilluar mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore gjatë numërimit të votave për deputetë brenda partive në Prizren.

“Përkatësisht Kryeprokurori z. Petrit Kryeziu së bashku me Policinë e Kosovës, do të mbajë sot (23 janar 2026) konferencë për media lidhur me aksionin e Prokurorisë Themelore në Prizren, mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore, gjatë numërimit brenda subjekteve politike për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në regjionin e Komunës së Prizrenit”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Konferenca do të mbahet në orën 15:00, në objektin e Prokurorisë Themelore në Prizren, kati tretë, Salla e Takimeve.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni nën vëzhgim, parkohen automjetet e Policisë, gati për transportimin e ‘komisionerëve manipulues’
Next article
Mbi 100 komisionerë të ndaluar, reagojnë nga burgjet pas raportimeve se s’ka vend: I kemi edhe 800 shtretër të lirë

Më Shumë

Fokus

Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Prokuroria në Prizren është vënë  në lëvizje pas dyshimeve për manipulim të votave në këtë komunë. Manipulim të votave ka pasur edhe në komuna të...
Fokus

Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu ka njoftuar se ka lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës që të identifikojë personat përgjegjës lidhur...

Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Reagon kandidatja e PDK-së në Prizren: Jam më e dëmtuara, më janë hequr votat e familjes

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Komuna e Malishevës me shumicë votash miraton buxhetin për vitin 2026

Aktivistë të LDK-së në Prizren akuzojnë kryetarin e degës, Driton Selmanaj, për manipulim votash

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Fitim Thaqi dhe “Drini Market”: Historia e një ëndrre që u bë realitet

Bashkimi kualifikohet në gjysmëfinale

S’iu bindën, fyen dhe lënduan një polic – arrestohen dy persona në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne