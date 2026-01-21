-3.1 C
Prizren
E mërkurë, 21 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Djegia e shtëpisë në Malishevë, viktima është një grua rreth 50 vjeçare

By admin

 

Atje, një person e ka humbur jetën si pasojë e zjarrit që e ka kapluar një shtëpi.

Viktima e kësaj ngjarjeje, është një grua rreth 50 vjeçare.

Ende nuk dihet se si ka ardhur deri tek shpërthimi i zjarrit.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dy dekada nga vdekja e Ibrahim Rugovës

Më Shumë

Kulture

Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

Më 16 janar shënohet datëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemalit.   Ai lindi në vitin 1844, dhe vdiq në moshën 75-vjeçare, tetë ditë pas...
Lajme

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Policia e Kosovës (PK) njofton se disa zyrtarë policorë janë sulmuar në Polishtë të Prizrenit derisa po intervenonin në një rast të dhunës në...

Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Nëna e Auron Thaqit kërkon burgim të përjetshëm për vrasësit e djalit të saj

Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

IKSHP tregon zonat ku uji nuk rekomandohet për pije

Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

Iu hoqën afro gjashtë mijë vota pas rinumërimit, reagon Fetah Paçarizi

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

KQZ-ja merr vendim: Do të rinumërohen të gjitha votat në Kosovë, shkarkohen përfaqësuesit e të gjitha partive në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne