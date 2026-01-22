4.4 C
Prizren
E enjte, 22 Janar, 2026
type here...

Lajme

Selmanaj diskuton me kuvendarët dhe drejtorët prioritetet për zhvillimin e Prizrenit

By admin

Kryetari i Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Driton Selmanaj, ka mbajtur një takim me kuvendarët dhe drejtorët komunalë, ku janë diskutuar punët dhe përgjegjësitë që i presin institucionet komunale, si dhe prioritetet për zhvillimin e qytetit.

Sipas Selmanajt, fokusi i takimit ka qenë koordinimi institucional, vendimmarrja efikase dhe orientimi i politikave drejt interesit publik. Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet Kuvendit Komunal dhe drejtorive është thelbësor për realizimin e projekteve konkrete për qytetarët, raporton PrizrenPress.

“Takim me kuvendarët dhe drejtorët në Komunën e Prizrenit, ku diskutuam për punët dhe përgjegjësitë që na presin në Kuvend dhe për zhvillimin e qytetit të Prizrenit. U fokusuan prioritetet kryesore, koordinimi institucional dhe nevoja për vendimmarrje efikase në shërbim të interesit publik”, ka deklaruar Selmanaj.

Ai ka shtuar se transparenca, përgjegjësia dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm institucional janë parakushte për qeverisje të mirë dhe zhvillim të qëndrueshëm.

“Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar për punë të mira, qeverisje të ndershme dhe zhvillim të qëndrueshëm, duke vendosur gjithmonë në qendër mirëqenien e qytetarëve dhe interesin publik”, ka theksuar Selmanaj./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së
Next article
Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Më Shumë

Lajme

S’iu bindën, fyen dhe lënduan një polic – arrestohen dy persona në Rahovec

Në rrugën “Sheh Mihedini” në Rahovec, të martën rreth orës 23:10, dy persona, një femër dhe një mashkull shtetas të Kosovës, janë arrestuar, pasi...
Sport

Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Bashkimi shënoi fitore të rëndësishme ndaj Rahoveci 029 me shifrat 90:70 (19:19, 18:22, 24:16, 29:13), në javën e 16-të të ProCredit Superligës, raporton PrizrenPress. Përballja...

500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

Totaj për keqpërdorimin e votave në Prizren: Kjo nuk është PDK-ja për të cilën kemi punuar

Iu “avulluan” mijëra vota, reagon Kujtim Gashi: Distancohem nga kjo praktikë!

Fitim Thaqi dhe “Drini Market”: Historia e një ëndrre që u bë realitet

Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja

Janis Joplin, zëri i shpirtit rebel që ndryshoi historinë e rock-ut

Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

Kanosi dhe sulmoi qytetarin, i dyshuari në Prizren kapet me pushkë dhe pistoletë

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

Dy raste të hetimit të vdekjes në Prizren, trupat dërgohen për obduksion

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne