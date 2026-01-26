Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

Pa ushqim e pa ujë thonë se mbetën për disa orë, të ndaluarit për dallavere me vota në komunën e Prizrenit. Madje në korridorin e Gjykatës në Prizren, zyrtarët policor i shkaktuan plagë njërës prej të ndaluarve, që ishte duke hyrë në seancën dëgjimore për masën e sigurisë. Disa nga familjarët iu drejtuan edhe KMDLNJ-së
Numri i lartë i të arrestuarve i gjeti pa pranga të mjaftueshme policinë në Prizren.
Në vend të tyre, u vendosën pranga plastike.
Kur 23 prej tyre të arrestuar për dallavere me vota u dërguan të shtunën në Gjykatë për seancën dëgjimore lidhur me masën e sigurisë, njërit prej tyre zyrtarët policorë i shkaktuan plagë në duar me këto pranga plastike, për çka u desh edhe ndërhyrjen e ekipeve emergjente.
Këtë e kanë konfirmuar për Dukagjinin burime brenda gjykatës, por lidhur me rastin nuk ka pasur përgjigje nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren.
“Për shkak të numrit të madh të të ndaluarve gjatë së premtes në komunën e Prizrenit për manipulim me vota disa prej të ndaluarve u sollën këtu në qendrën korrektuese në Lipjan, avokatët e disa prej tyre janë ankuar se janë mbajtur në kushte jo të mira, përfshirë se ka qenë shumë ftoft dhe objekti ka qenë jo funksional tash e 7 vite.”
Por, pretendimet e avokatëve i ka hedhur poshtë Shërbimi Korrektues i Kosovës, sipas të cilëve atyre iu ofrua trajtim në përputhje me ligjin dhe standardet humane.
“Në rastin konkret, bazuar në kërkesën e Policisë së Kosovës, Shërbimi Korrektues i Kosovës ka vënë në dispozicion hapësira në menaxhim të përkohshëm për mbajtjen e personave të ndaluar për 48 orë. Të ndaluarit janë mbajtur në dy lokacione, në Qendrën Korrektuese në Lipjan dhe në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan. Personat e gjinisë femërore janë akomoduar në hapësira të veçanta, në Qendrën Korrektuese në Lipjan, në përputhje me standardet ligjore dhe procedurat në fuqi. Objekti në Lipjan nuk ka qenë jashtë funksionit. Hapësirat e përdorura janë funksionale dhe shfrytëzohen sipas nevojës, varësisht nga numri i personave të burgosur. Ato aktivizohen edhe në raste kur kërkohet menaxhim i përkohshëm i kapaciteteve, si në këtë rast. Gjatë gjithë periudhës së ndalimit 48 orësh, këta persona kanë qenë të ndarë nga të burgosurit dhe janë menaxhuar nga Policia e Kosovës, në përputhje me kompetencat ligjore të saj, ndërsa Shërbimi Korrektues i Kosovës ka ofruar vetëm hapësirat dhe mbështetjen logjistike të nevojshme. Gjatë gjithë kohës së ndalimit, Shërbimi Korrektues i Kosovës u ka siguruar të ndaluarve shujta ushqimore, kushte higjienike dhe trajtim në përputhje me ligjin dhe standardet humane.”– Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ndërkohë avokati Valdet Hoxha, që është avokat në këtë rast ka një shqetësim tjetër.
“Krahas një hetimi gjithëpërfshirës, transparent dhe të bazuar në ligj do duhej pasur edhe shumë kujdes edhe tek ekspozimi i të arrestuarve siç pamë të gjithë sepse duhet që në respekt të parimit të shenjtë të prezumimit të pafajësisë të llogaritet secili i pafajshëm derisa nuk ka vendim të formës së prerë, në raste të tilla duhet kujdes më i shtuar që të gjithë ata që janë të dyshuar për vepër penale mund të ketë hetim ndaj secilit por duhet respektuar etika..”, ka thënë Valdet Hoxha – Avokat në rast.
E pikërisht për këtë dhe për çështje të tjera, disa prej familjarëve u ankuan në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
“Ne i kemi disa ankesa prej familjarëve shkak ka qenë vendi i ngushtë, mungesa e ushqimit dhe mungesa e ujit këto janë më tepër të natyrës teknike, fakti që numri kaq i madh i të arrestuarve brenda një kohë kaq të shkurt, është problem të sistemohen… Ne kemi vërejtje ngha familjarët që është shumë më e rëndë dhe e drejtë, është publikimi i emrave dhe fotografive të personave të ndaluar ende pa filluar hetimet dhe procedurat ndaj tyre, dhe kjo është e ndaluar edhe me ligj dhe është shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut dhe privatësisë”, ka thënë Behxhet Shala – Kryetar i KMDLNJ-së.
Për të parë trajtimin e tyre, në Gjykatën Themelore të Prizrenit, gjatë së shtunës ishte edhe Avokati i Popullit./Dukagjini/
