P.C Prizreni fiton ndaj Dritës pas vazhdimeve

Proton Cable Prizreni ka shënuar fitore dramatike ndaj Dritës me rezultat 109:108, pas një ndeshje tejet interesante që u vendos në kohën shtesë.

Koha e rregullt u mbyll në barazim 99:99, ndërsa në vazhdime u zhvillua një betejë e fortë deri në sekondat e fundit, ku prizrenasit arritën të ruajë avantazhin minimal dhe të mbyllin ndeshjen me fitore, raporton PrizrenPress.

Kur të vish në Prizren
Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

