Bashkimi zyrtarizon Josh Nzeakor

Bashkimi ka bërë zyrtare përforcimin e radhës, duke firmosur me basketbollistin amerikan Josh Nzeakor. Lajmi u bë publik përmes rrjeteve sociale të klubit, raporton PrizrenPress.
Nzeakor, 28 vjeç, ka një karrierë të pasur ndërkombëtare. Ai luajti për Lamar University në NCAA Division I, ku shënoi mbi 1,350 pikë dhe u dallua për prezencën e tij të fuqishme nën kosh. Pas diplomimit, Nzeakor ka luajtur në Gjermani, Argjentinë dhe në NBA G League në Shtetet e Bashkuara, duke fituar përvojë të gjerë në liga konkurruese.
Bashkimi synon që përvoja dhe fiziku i Nzeakor t’i japin forcë repartit të brendshëm dhe të ndihmojnë skuadrën në arritjen e objektivave këtë sezon./PrizrenPress.com/
