Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

By admin

Nga 11 deri më 13 shkurt, në Prizren po mbahet FIBA Kampi i Potencialëve për gjyqtarët e basketbollit, një ngjarje shumë e rëndësishme për zhvillimin dhe avancimin e gjyqtarëve të rinj. 

Ky kamp organizohet nga Federata e Basketbollit e Kosovës në bashkëpunim me FIBA Europe, paralelisht me garat e Final 8 të Kupës së Kosovës për Ligën e Parë dhe Final 4 të Kupës së Femrave.

Sipas FBK-së, në kamp po marrin pjesë 9 gjyqtarë nga Evropa, tre prej tyre nga Kosova, duke përfituar nga ligjëratat dhe përvoja e instruktorëve të njohur të FIBA-s./PrizrenPress.com/

AME: Prizreni është zonë sizmogjene aktive
Sot në Prizren nis spektakli i basketbollit

