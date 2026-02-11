Sot në Prizren nis spektakli i basketbollit

Gjysmëfinalet e Femrave sot do të zhvillohen ndeshjet gjysmëfinale të Kupës së Kosovës për femra: Peja 03 vs United Basketball – sfidë që pritet të jetë e barabartë dhe me shumë intensitet. Bashkimi vs Prishtina – një duel ku fituesi ka shanse të mëdha për të mbrojtur titullin.
Aktualisht, fituesi i Kupës është Bashkimi i Prizrenit, i cili synon të triumfojë sërish. Peja 03, Prishtina dhe United Basketball do të japin maksimumin për të arritur finalen dhe për të marrë trofeun e çmuar.
Finalja e femrave do të zhvillohet të premten, duke shënuar kulmin e spektaklit. Final 8 – Liga e Parë (Meshkujt). Në të njëjtën palestër, nga sot deri më 15 shkurt, do të zhvillohet Final 8 i Ligës së Parë, ku tetë skuadra do të luftojnë për trofeun e kësaj lige.
Përballjet pritet të jenë shumë interesante, dhe secila skuadër do të japë maksimumin për të triumfuar.
Orari i Ndeshjeve
11.02.2026 – E mërkurë 14:00
– Proton Cable Prizreni vs Gjakova (GR-A) 16:30
– Peja 03 vs United Basketball (Gjysmëfinale Femrat) 19:00
– Bashkimi vs Prishtina (Gjysmëfinale Femrat)
12.02.2026 – E enjte 14:00
– Istogu vs Kerasan (GR-D) 16:30
– New Basket vs Drita (GR-B) 19:00
– KEKU vs Borea (GR-C)
13.02.2026 – E premte 14:00
– Gjysmëfinale Liga e Parë (GR A – GR D) 16:30
– Gjysmëfinale Liga e Parë (GR B – GR C) 19:00
– Finalja Femrat – Kupa e Kosovës 15.02.2026
– E diel 19:30 – Finalja Liga e Parë
