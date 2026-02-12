Drejtoria e Urbanizmit në Suharekë diskuton plane hapësinore me GIZ-in

Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit dhe Mjedisit ka mbajtur sot një takim pune me përfaqësues të GIZ-it, me fokus të veçantë në zbatimin efektiv të planeve hapësinore dhe në mundësinë e hartimit të rregulloreve të reja për shfrytëzimin e tokës në territorin e komunës.
Në këtë takim morën pjesë Nënkryetarja e Komunës, Arta Gashi, Drejtori i Urbanizmit, Visar Kuqi, si dhe zyrtarë komunalë nga Drejtoria e Urbanizmit, të cilët prezantuan prioritetet aktuale dhe sfidat në fushën e planifikimit hapësinor, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, gjatë diskutimeve u theksua rëndësia e bashkëpunimit institucional dhe koordinimit të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtarë, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe menaxhimit racional të hapësirës.
“U diskutua gjithashtu për nevojën e përditësimit dhe harmonizimit të rregulloreve për shfrytëzimin e tokës, në mënyrë që të sigurohet transparencë, rregull dhe zhvillim i balancuar urban”, thuhet në njoftim.
Më tej thuhet se përfaqësuesit e GIZ-it shprehën gatishmërinë për të mbështetur komunën në proceset teknike dhe profesionale, duke kontribuar në ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe përmirësimin e kornizës rregullative./PrizrenPress.com/
