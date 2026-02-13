10.7 C
Finalja e Kupës së Kosovës zhvillohet në Rahovec

By admin

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) ka vendosur që finalja e Kupës së Kosovës këtë sezon të zhvillohet në Rahovec.

Sipas njoftimit të FBK-së, gjatë mbledhjes u morën edhe vendime për shitjen e biletave online, emërimin e përzgjedhësve të Kosovës dhe mbajtjen e Kuvendit të Punës, si dhe çështje të tjera të rëndësishme për zhvillimin e basketbollit në vend, raporton PrizrenPress.

Finalja do të zhvillohet më 18 shkurt në Palestrën Sportive “Mizair Isma” ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit.

Trepça dhe Bashkim ishin përballur edhe në finalen e sezonit të shkuar, të cilën e kishte fituar ekipi nga Mitrovica me shifrat 85:79.

Përderisa Trepça paraqitet për herën e pestë rresht në finalen e kësaj gare dhe synon ta mbrojë trofeun e fituar sezonin e shkuar, Bashkimi luan për herën e dytë radhazi në ndeshjen finale dhe kërkon trofeun e dytë të Kupës në histori të klubit./PrizrenPress.com/

“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit
Helshani nis vizitën e parë zyrtare në QKMF të Malishevës

