Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Bashkimi do të luajë këtë të diel në xhiron e 20-të të ProCredit Superliga kundër GO+ Pejës, në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, duke filluar nga ora 17:00, raporton PrizrenPress.
Në një njoftim për media, klubi thekson: “E diela na bashkon për Bashkimin! Prizrenas, mbështetja juaj gjithmonë ka qenë e jashtëzakonshme. Tani është koha të tregojmë fuqinë e vërtetë të atmosferës në ‘Sezai Surroi’. Ejani të mbushim palestrën, të japim energji dhe të mbështesim djemt tanë drejt fitores, pa hudhje dhe pa fyerje, sepse qyteti ynë nuk është i njohur për gjëra të tilla”.
Klubi ka njoftuar se shitja e biletave nis nesër nga ora 11:00 para palestrës.
Çmimi i biletave është 3 euro për tribunë dhe 15 euro për sektorin VIP, me mundësi blerjeje deri në 4 bileta për person./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/