Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Bashkimi do të luajë këtë të diel në xhiron e 20-të të ProCredit Superliga kundër GO+ Pejës, në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, duke filluar nga ora 17:00, raporton PrizrenPress.

Në një njoftim për media, klubi thekson: “E diela na bashkon për Bashkimin! Prizrenas, mbështetja juaj gjithmonë ka qenë e jashtëzakonshme. Tani është koha të tregojmë fuqinë e vërtetë të atmosferës në ‘Sezai Surroi’. Ejani të mbushim palestrën, të japim energji dhe të mbështesim djemt tanë drejt fitores, pa hudhje dhe pa fyerje, sepse qyteti ynë nuk është i njohur për gjëra të tilla”.

Klubi ka njoftuar se shitja e biletave nis nesër nga ora 11:00 para palestrës.

Çmimi i biletave është 3 euro për tribunë dhe 15 euro për sektorin VIP, me mundësi blerjeje deri në 4 bileta për person./PrizrenPress.com/

