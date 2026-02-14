11.3 C
Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

Gjithçka është gati për përballjen kulmore të Final 8 të Kupës së Kosovës në Ligën e Parë te meshkujt. Në finalen e madhe do të takohen Proton Cable Prizreni dhe Drita, në një duel që pritet të dhurojë spektakël dhe rivalitet deri në sekondën e fundit, raporton PrizrenPress.

Ndeshja zhvillohet më 15 shkurt në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, aty ku gjatë gjithë turneut nuk kanë munguar emocionet dhe atmosfera e zjarrtë nga tribunat.

Proton Cable Prizreni synon ta shfrytëzojë përkrahjen e publikut vendas për të ngritur trofeun, ndërsa Drita vjen me objektivin e qartë për ta mbyllur me triumf këtë edicion të Kupës.

Superfinalja pritet të jetë një festë e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

