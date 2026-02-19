7.5 C
Apeli liron 9 të dyshuarit e fundit për manipulim votash në Prizren

admin

Gjykata e Apelit ka vendosur lirimin nga paraburgimi të nëntë personave të dyshuar në rastin e njohur si “Manipulimi me zgjedhje” në Prizren, duke shënuar kështu përfundimin e masës së paraburgimit për të gjithë të përfshirët në këtë çështje, raporton PrizrenPress.

Lajmi është bërë i ditur nga avokati Blerim Mazreku, i cili ka njoftuar se trupi gjykues ka aprovuar ankesat e mbrojtjes dhe ka ndryshuar vendimin e shkallës së parë, duke vendosur që klientët e tij të mbrohen në liri.

Sipas njoftimit, ky ishte grupi i fundit që mbahej në paraburgim në kuadër të këtij rasti, ndërsa me vendimin e fundit të Apelit, asnjë nga të dyshuarit nuk do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim./PrizrenPress.com/

