Shkyçje nga ujësjellësi për mospagesë – 15 raste në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” njofton se sot në Njësinë e Prizrenit janë realizuar 15 shkyçje nga rrjeti i furnizimit me ujë për shkak të mospagesës së obligimeve financiare.
“Ftojmë të gjithë konsumatorët me borxhe të papaguara që t’i kryejnë obligimet e tyre me kohë, në mënyrë që të shmangin shkyçjen nga shërbimi si dhe shpenzimet tjera të rikyçjes”, bëhet e ditur nga institucioni./PrizrenPress.com/
