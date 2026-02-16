5.2 C
Prizren
E martë, 17 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Shitja e biletave për finalen Bashkimi – Trepça nis sot

By admin

Rahoveci do të presë të mërkurën, më 18 shkurt, finalen e madhe të Kupës së Kosovës në basketboll ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës, raporton PrizrenPress.

Organizatori, KB Rahoveci 029, ka pranuar 1,000 bileta, gjysma e të cilave janë të rezervuara për Arpagjik’t, ndërsa gjysma tjetër do të dalë në shitje nesër, e martë, nga ora 13:00, pranë palestrës “Sezai Surroi” në Prizren.

Çmimi i biletës është 5 euro, me maksimum 2 bileta për person. Tifozët ftohen të sigurojnë vendin e tyre dhe të jenë pjesë e kësaj finaleje madhështore./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

Më Shumë

Fokus

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Drejtorinë Rajonale në Prizren, ka nisur hetime lidhur me procesin...
Fokus

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Punimet për rregullimin e rrugës “Xhemë Gostivari” po vazhdojnë me intensitet të lartë, në kuadër të projekteve infrastrukturore të Komunës së Prizrenit. Sipas njoftimit të...

Malisheva e Shoqata e Kërkim Shpëtimit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

Në Prizren sot luhet finalja e Kupës së Ligës së Parë

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

Vjedhja e votave në Prizren, Supremja i liron nga paraburgimi nëntë të dyshuar

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Gjykata refuzon propozimin e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit ndaj 9 kryesuesve në Rahovec

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Lirohet Haxhi Shala

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Derbi në Prizren

Alexis Mead, ylli i finales

Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne