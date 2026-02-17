2 C
Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Bashkimi nuk po ndalet së përforcuari skuadrën.

Siç ka mësuar AsistiOnline.com nga burime të afërta me klubin prizrenas, drejtuesit e skuadrës kanë arritur marrëveshje edhe me një lojtar të ri të huaj.

Amerikani Jalen Riley pritet të jetë transferi më i ri i ekipit portokalli që sivjet po synon me çdo kusht trofetë.

Lojtari luan në pozitat 1/2, derisa së fundmi ka qenë pjesë e elitës izraelite me ekipin e Elitzur Netanya me të cilët në 7 ndeshje ka pasur 7.3 pikë mesataren e pikëve.

Në të kaluarën lojtari ka luajtur edhe me Porton në Portugali, Ostrów Wielkopolski në Poloni, Peristeri e PAOK në Greqi, Jiangsu Dragons në Kinë, pastaj VEF Riga në Estoni, Cholet në Francë etj.

Lojtari pritet të prezantohet gjatë ditëve në vazhdim te prizrenasit.

