10.8 C
Prizren
E enjte, 19 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

By admin

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

I njëjti, sipas Policisë ka qenë në kërkim me tri urdhëresa dhe ishte i dënuar gjithsej me 3 vjet e 110 ditë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.

“I arrestuari është dënuar me 3 vjet e 110 ditë burg, në tri raste të ndryshme, për veprën penale ‘blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’, sipas nenit 267, paragrafi 2 i KPRK-së”, thotë PK.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mustapha Amzil shpallet MVP i finales
Next article
Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve

Më Shumë

Fokus

Prizreni shënon 18-vjetorin e Pavarësisë, Totaj fton për festë dinjitoze dhe t’i bashkohen marshit “Drejtësi, jo politikë”

Kryetari i Komunës së Prizren, Shaqir Totaj, ka publikuar agjendën e aktiviteteve për kremtimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Republika e Kosovës, të organizuar...
Sport

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

Ka nisur mbrëmja e madhe e boksit në Lahr të Gjermanisë. Duelit kryesorë mes boksierit kosovar Labinot Xhoxhajt dhe Pezhman Seifkhani, i paraprinë disa...

18 vjet shtet

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Mjerimi i botuesve shqiptarë

Ortekët bllokojnë rrugën Qafë Thore–Theth, ndalohet qarkullimi për të gjitha automjetet

Mbretëreshat e Kupës!

Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

Brenda 24 orëve 55 aksidente dhe rreth 2 mijë tiketa trafiku

Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve

Vjedhja e votave në Prizren, Supremja i liron nga paraburgimi nëntë të dyshuar

Kyan Anderson pritet të rikthehet sonte për Bashkimin në finalen e Kupës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne