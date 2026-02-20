6.7 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

By admin

Bashkimi ka zyrtarizuar përfundimin e bashkëpunimit me dy lojtarët e huaj të skuadrës, duke konfirmuar largimin e Josh Nzeakor dhe Isaiah Cousins.

Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi të klubit prizrenas, ku është shprehur mirënjohje për kontributin e tyre me fanellën portokalli e zi.

“I falënderojmë për kontributin e dhënë dhe u urojmë suksese në vazhdim të karrierës së tyre”, thuhet në reagimin e klubit./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Më Shumë

Fokus

Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, sot në Prizren u organizua një aktivitet sportiv me pjesëmarrjen e çiklistëve...
Fokus

Shkyçje nga ujësjellësi për mospagesë – 15 raste në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" njofton se sot në Njësinë e Prizrenit janë realizuar 15 shkyçje nga rrjeti i furnizimit me ujë për...

Çikat e Bashkimit KAMPIONE të Kupës

Pa pranga

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

Platforma “Liria Ka Emër” projekton mesazhin “Ende duke mbrojtur lirinë tonë” në objektin e Presidencës

IKShPK: Mos harroni vaksinimin para udhëtimit jashtë vendit

Xhoxhaj nokauton Seifkhani-n, mbron titullin EBU

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Rahoveci ia shkakton Besa Famgasit humbjen e dytë rresht

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Kroacia, kampione e Mesdhetarit

Brenda 24 orëve 55 aksidente dhe rreth 2 mijë tiketa trafiku

“Drejtësi, jo politikë”/ Marshim në mbështetje të ish-luftëtarëve të UÇK-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne