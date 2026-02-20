6.7 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit për 30 ditë ndaj dy të pandehurve, F.B. dhe L.G., të cilët aktualisht gjenden në ndalim 48-orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale “Fajdeja” në bashkëkryerje.

Sipas prokurorisë, nga data 13 dhjetor 2025 deri më 19 shkurt 2026, të pandehurit kanë kontraktuar një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimeve të një personi tjetër, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare dhe papërvojën e dëmtuarit B.K.

“I dëmtuari ka marrë borxh nga F.B., i cili ishte siguruar nga L.G., ku për këtë shumë duhej të paguante kamatë mujore 100%. Kur nuk ka arritur ta shlyejë borxhin, i pandehuri F.B., në koordinim me L.G., i kanë refuzuar kërkesën për shtyrje deri në muajin Korrik dhe ia kanë dhënë vetëm një muaj shtyrje. Pasi dëmtuari nuk ka mundur ta sigurojë shumën, ka njoftuar policinë”, thuhet në kërkesën e prokurorisë.

Në kuadër të hetimeve, Prokuroria Themelore në Prizren ka sekuestruar para të gatshme, pajisje elektronike dhe prova të tjera materiale që lidhen me këtë vepër penale.

“Prokuroria vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën kundër kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin”, theksohet në njoftim.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin DIG4K, mbështetje për digjitalizimin e bizneseve në Prizren
Next article
Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Më Shumë

Kulture

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Sot shënohen 35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha në qendër të Tiranës, një ngjarje që hapi për Shqipërinë një epokë...
Lajme

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Qendra e skijimit në Brezovicë po përballet me ndërprerje të energjisë elektrike që nga ora 04:30 të mëngjesit, për shkak të erërave të forta...

Prizreni pjesë e punëtorisë rajonale për ndërmarrësinë e grave në Ohër

Drita shkëlqen në finale, fiton Kupën në Prizren

“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Shën Valentini në burg (tregim)

Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Mjerimi i botuesve shqiptarë

Gjendet 14 vjeçarja nga Rahoveci

200 mijë qytetarë pritet të mblidhen në marshimin e Prishtinës për krerët e UÇK-së në Hagë: Drejtësi, jo politikë

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne