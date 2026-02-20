Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

Në Prizren, shoqata “Esnaf” ka nisur edhe këtë vit organizimin tradicional të iftareve për familjet në nevojë gjatë muajit të Ramazanit.
Kryetari i shoqatës, Varis Xhejlani, tha se nisma për organizimin e iftareve ka filluar në jubileun e 30-vjetorit të shoqatës dhe tashmë është shndërruar në traditë.
Sipas tij, aktiviteti po realizohet në bashkëpunim me Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit. Çdo mbrëmje, në tendën e vendosur për këtë qëllim, iftarin e hapin nga 120 deri në 150 persona.
Xhejlani tha se interesimi i qytetarëve është i madh, çka, sipas tij, i motivon organizatorët për ta vazhduar këtë aktivitet edhe në vitet e ardhshme.
Edhe kryeimami Orhan Bislimaj vlerësoi bashkëpunimin me shoqatën “Esnaf” dhe falënderoi donatorët për mbështetjen ndaj familjeve në nevojë gjatë muajit të agjërimit.
Organizimi i iftareve në Prizren konsiderohet si një prej aktiviteteve që reflekton solidaritetin dhe angazhimin humanitar në komunitet./TV Prizreni
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren