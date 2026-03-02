15.5 C
Sport

Shkruhet historia: Pilotja e Kosovës renditet e para në botë në paragllajd

By admin

Sporti ajror i Kosovës ka shënuar një moment historik.

Pilotja e paragllajdit, Lisjeta Thaqi është renditur e para në botë në kategorinë e femrave, duke e vendosur Kosovën në krye të paragllajdit të precizionit në arenën ndërkombëtare.

“Ky sukses i jashtëzakonshëm përfaqëson më shumë se një arritje personale. Ai është një fitore për sportin kosovar, për komunitetin e aviacionit sportiv dhe për të gjithë ata që besojnë në punën e palodhur, disiplinën dhe vizionin afatgjatë. Arritja vjen nën udhëheqjen e trajnerit të saj, rekordmenit botëror dhe evropian Fanol Shala, i cili me përkushtim dhe përvojë ka ndërtuar një ekip kampionësh që sot po shkruajnë histori në skenën botërore”, ka njoftuar Federata Aeronautike e Kosovës.
