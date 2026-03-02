15.5 C
Prizren
E hënë, 2 Mars, 2026
type here...

Fokus

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

By admin

Kryetari i Prizren, Shaqir Totaj, ka reaguar ashpër ndaj ligjit të miratuar për Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, përmes të cilit kompetencat e inspektorateve komunale në fushën e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë kalojnë nga niveli lokal në atë qendror.

Totaj  cilëson këtë vendim si të papranueshëm dhe si një hap të drejtpërdrejtë kundër decentralizimit.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Sipas tij, ligji bie ndesh me Kushtetuta e Republikës së Kosovës, me Ligji për Vetëqeverisje Lokale, si dhe me Karta Evropiane e Vetëqeverisjes Lokale, të cilën Kosova e ka pranuar si standard bazë për demokracinë lokale.

“Komuna nuk është degë e administratës qendrore. Ajo është institucion i të zgjedhurve nga qytetarët. Inspektorati komunal është mekanizëm për mbrojtjen e konsumatorit, biznesit lokal dhe rendit në treg”, tha Totaj.

Ai paralajmëroi se heqja e këtyre kompetencave nuk përbën reformë, por centralizim që, sipas tij, dobëson komunat, rrit burokracinë dhe e largon shtetin nga qytetari.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Sipas tij, ky veprim nuk përfaqëson mënyrën e duhur të ndërtimit të partneritetit ndërinstitucional.

“Kjo sot prek inspektoratin, por nesër mund të preken fusha të tjera vitale për komunën,” deklaroi ai, duke theksuar se nuk do të heshtë përballë çdo vendimi që, sipas tij, dëmton autonominë lokale dhe interesin e qytetarëve”.

Totaj tha se decentralizimi është themel i shtetit demokratik dhe se, sipas tij, “pa komuna të forta, nuk ka Kosovë të fortë”./PP/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet një burrë në Prizren, dyshohet për dhunë në familje
Next article
Shkruhet historia: Pilotja e Kosovës renditet e para në botë në paragllajd

Më Shumë

Lajme

Latifi pret në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka pritur në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec, me të cilët ka diskutuar...
Sport

Besa fiton në Prizren

FC Besa Peja arriti një fitore të rëndësishme 3–0 ndaj FC Prizreni në javën e 22-të të Ligës së Parë të Kosovës. Me këtë triumf,...

Malisheva drejt shërbimeve më të mira: Kastrati takim me drejtorët komunalë

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

Totaj prezanton raportin për vitin 2025

15 të arrestuar dhe 52 aksidente trafiku brenda 24 orëve

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Arrestohet kryesuesi i komisionit për falsifikim votash në Malishevë

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

Derbi për pozitën e dytë, Bashkimi pret Prishtinën në “Sezai Surroi”

42 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne