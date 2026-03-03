14.9 C
Gjimnazistët e “Hamdi Berisha” në garë me katër projekte në nivel vendi

Nxënësit e Gjimnazit “Hamdi Berisha” në Malishevë do të përfaqësohen me katër projekte në një garë ku marrin pjesë 40 shkolla nga e gjithë Kosova.

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, priti në një takim Mirushe Krasniqi-Buzhala, Besa Kryeziu-Ramaj, nxënësit e Gjimnazit “Hamdi Berisha”, si dhe Isuf Morina nga Kryqi i Kuq i Kosovës – Dega në Malishevë.

Sipas njoftimit të komunës, ata drejtpërdrejt e njoftuan kryetarin e Komunës së Malishevës, Ekrem Kastratin, ku e shoqëronte shefja e kabinetit, Blerta Krasniqi, që po punojnë për katër projektet e ku do të jenë në garë mes 40 shkollave në nivel të Kosovës.

“Projektet përqendrohen në mbrojtjen e mjedisit, aktivitete bamirësie, si dhe në kreacione arti e kulture me qëllim vetëdijesimin e shoqërisë”, theksohet në njoftim.

Kryetari Kastrati shprehu mbështetjen e plotë për këto iniciativa, duke iu uruar suksese nxënësve dhe mësimdhënësve në këtë garë të rëndësishme dhe duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me bizneset dhe qytetarët e komunës./PrizrenPress.com/

