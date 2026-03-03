Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Me një ceremoni modeste të organizuar në objektin e policisë kufitare në Morinë, është shënuar dalja në pension e zyrtarit policor nga Shkoza, Nasuf Sinanaj.
Familjarë, miq, kolegë dhe eprorë të Policisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë morën pjesë në ceremoninë e organizuar me rastin e përmbylljes së një karriere 36-vjeçare në shërbim të sigurisë dhe rendit.
I emocionuar, Sinanaj falënderoi kolegët për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm ndër vite, duke theksuar se ndihet krenar për kontributin e dhënë, si dhe për mbështetjen e pakursyer nga familja e tij.
“Ndjehem shumë krenar për rrugëtimin tim dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer me kolegët,” u shpreh ai, transmeton TV Prizreni.
Edhe familja e tij vlerësoi lart përkushtimin dhe ndershmërinë e treguar gjatë gjithë shërbimit. E bija, Kujtime Sinanaj, tha se janë krenarë për punën profesionale, ndershmërinë dhe përkushtimin e tij ndaj detyrës dhe familjes.
Në shenjë mirënjohjeje për kontributin shumëvjeçar në Policinë e Kosovës, për Nasuf Sinanajn u organizua një ceremoni rasti, ku kolegët e falënderuan për angazhimin dhe shembullin e dhënë ndër vite.
