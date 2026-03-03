8.4 C
Prizren
E martë, 3 Mars, 2026
Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Me një ceremoni modeste të organizuar në objektin e policisë kufitare në Morinë, është shënuar dalja në pension e zyrtarit policor nga Shkoza, Nasuf Sinanaj.

Familjarë, miq, kolegë dhe eprorë të Policisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë morën pjesë në ceremoninë e organizuar me rastin e përmbylljes së një karriere 36-vjeçare në shërbim të sigurisë dhe rendit.

I emocionuar, Sinanaj falënderoi kolegët për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm ndër vite, duke theksuar se ndihet krenar për kontributin e dhënë, si dhe për mbështetjen e pakursyer nga familja e tij.

“Ndjehem shumë krenar për rrugëtimin tim dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer me kolegët,” u shpreh ai, transmeton TV Prizreni.

Edhe familja e tij vlerësoi lart përkushtimin dhe ndershmërinë e treguar gjatë gjithë shërbimit. E bija, Kujtime Sinanaj, tha se janë krenarë për punën profesionale, ndershmërinë dhe përkushtimin e tij ndaj detyrës dhe familjes.

Në shenjë mirënjohjeje për kontributin shumëvjeçar në Policinë e Kosovës, për Nasuf Sinanajn u organizua një ceremoni rasti, ku kolegët e falënderuan për angazhimin dhe shembullin e dhënë ndër vite.

Kontrolle të shtuara ndaj transportuesve në Prizren, gjoba deri në 600 euro
Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Rahoveci prezanton përforcimin e ri, Richard Granberry

Rahoveci 029 ka zyrtarizuar afrimin e basketbollistit amerikan Richard Granberry për pjesën e mbetur të sezonit në Superligë. “Me kënaqësi ju njoftojmë se Richard Granberry...

Në Malishevë nënshkruhet memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash

Jalen Riley – përforcimi i ri i Bashkimit

Vetmia si fat njerëzor në romanin “Era dhe Rroni – Një histori dashurie”

Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

Totaj pret kolonelin Federico Mora

Abrashi: PDK-ja po dëshmon mungesë parimesh në çështjen e zgjedhjes së Presidentit

Viktima nga rryma elektrike në Prizren nuk ishte punëtor i KEDS -it

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

