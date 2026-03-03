8.4 C
Prizren
E martë, 3 Mars, 2026
Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

By admin

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka deklaruar se raporti i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës për vitin 2024 përmban gjetje shqetësuese që, sipas saj, dëshmojnë për keqmenaxhim të financave publike nga pushteti aktual.

Në një konferencë për media të mbajtur të martën, asamblistët Karanfil Haxhillari dhe Nerimane Pllana Gashi paraqitën disa nga gjetjet kryesore të raportit të Zyra Kombëtare e Auditimit, duke i cilësuar ato si dëshmi të mungesës së kontrollit të brendshëm dhe transparencës financiare.

Sipas përfaqësuesve të VV-së, raporti evidenton mangësi në menaxhimin e buxhetit dhe në zbatimin e procedurave financiare, çka, sipas tyre, kërkon përgjegjësi institucionale dhe masa korrigjuese të menjëhershme.

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj
Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

