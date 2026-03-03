Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka deklaruar se raporti i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës për vitin 2024 përmban gjetje shqetësuese që, sipas saj, dëshmojnë për keqmenaxhim të financave publike nga pushteti aktual.
Në një konferencë për media të mbajtur të martën, asamblistët Karanfil Haxhillari dhe Nerimane Pllana Gashi paraqitën disa nga gjetjet kryesore të raportit të Zyra Kombëtare e Auditimit, duke i cilësuar ato si dëshmi të mungesës së kontrollit të brendshëm dhe transparencës financiare.
Sipas përfaqësuesve të VV-së, raporti evidenton mangësi në menaxhimin e buxhetit dhe në zbatimin e procedurave financiare, çka, sipas tyre, kërkon përgjegjësi institucionale dhe masa korrigjuese të menjëhershme.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren