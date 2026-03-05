12.4 C
Lajme

U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

By admin

Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, e ka quajtur “hajgare” përmendjen e emrit të tij si kandidat për President të shtetit.

Kështu tha gazetarja e Klan Kosova gjatë një lidhjeje direkte nga Kazerma “Adem Jashari” në Prishtinë.

“Kjo nuk ka qenë asnjëherë opsion, dhe e quajti hajgare përmendjen e emrit të tij për të marrë pozitën e të parit të shtetit”, tha gazetarja të ketë deklaruar Hoti.

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari
OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Lajmet e Fundit

