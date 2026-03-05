12.4 C
Prizren
E enjte, 5 Mars, 2026
type here...

Fokus

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

By admin

Në përkujtim të Epopeja e UÇK-së, sot u mbajt Mbledhja Solemne e Kuvendit Komunal të Prizrenit, ku u rikujtua se sakrifica e familjes Jashari, me në krye komandantin legjendar Adem Jashari, përbën bazamentin e lirisë dhe shtetformimit të Kosovës.

Qëndresa e pathyeshme e Jasharëve më 5, 6 dhe 7 mars 1998 ishte moment vendimtar në historinë tonë kombëtare. Flijimi i tyre heroik u shndërrua në thirrje për mobilizim, duke frymëzuar shumë vajza e djem që të vazhdonin rrugën e çlirimit, e cila, me mbështetjen e aleatëve ndërkombëtarë, solli lirinë pas një periudhe të gjatë shtypjeje.

Familja Jashari dhe lufta çlirimtare e Ushtria Çlirimtare e Kosovës mbeten simbol i qëndresës dhe përgjegjësi për secilin prej nesh që ta përmbushim amanetin e dëshmorëve e martirëve, ta forcojmë shtetin dhe ta ndërtojmë një Kosovo më të drejtë për të gjithë.

Lavdi e përjetshme familjes Jashari dhe të gjithë atyre që sakrifikuan për liri!

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave
Next article
U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

Më Shumë

Lajme

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut është shoqëruar në polici në pikën kufitare të Vërmicës, pasi në kamionin e tij u gjetën tre shtetas...
Fokus

Totaj prezanton raportin për vitin 2025

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka prezantuar raportin e punës për periudhën janar–dhjetor 2025, duke theksuar investimet dhe projektet e realizuara gjatë...

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Zjarri në Prizren/ Shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, pa të lënduar

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Gjimnazistët e “Hamdi Berisha” në garë me katër projekte në nivel vendi

Nait Hasani për Andin Hotin: Nëse PDK qëndron në sallë e votoj, nëse jo nuk rri as unë

Dy afrime të reja te Drini i Bardhë

15 të arrestuar dhe 52 aksidente trafiku brenda 24 orëve

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së

“Liga nuk ka qenë kurrë më e fortë”- Munishi flet për rivalitetin dhe fillimin e sezonit me Lirinë

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Drejtoresha e Arsimit në Malishevë takon drejtorët e shkollave

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne