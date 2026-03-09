12.7 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
FokusSiguri

Dy raste të vjedhjes në Prizren

By admin

Policia ka bërë të ditur se hetimet për të dy  rastet janë në vazhdim, përcjell PrizrenPress.com

“Prizren 08.03.2026-20:50. Është raportuar se persona të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e ankuesit mashkull kosovar me ç’rast dyshohet se kanë vjedhur stoli ari dhe  para të gatshme. Në vendin e ngjarjes kanë dal njësitet përkatëse . Rasti nën hetime.

Prizren 08.03.2026-21:15.  Është raportuar se persona të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e ankuesit mashkull kosovar me ç’rast dyshohet se kanë vjedhur stoli ari dhe para të gatshme. Në vendin e ngjarjes kanë dal njësitet përkatëse . Rasti nën hetime.

Previous article
Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra
Next article
Dy të dyshuar kanosin zyrtarët policorë në Suharekë

Lajmet e Fundit

