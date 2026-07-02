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Pensionohet Feriha Paqarizi, zyrtare e Drejtorisë së Pronës në Prizren

By admin

Në Komunën e Prizren është pensionuar zyrtarja e Drejtorisë së Pronës, Feriha Paqarizi, pas një karriere shumëvjeçare në shërbim të administratës komunale.

Ajo është vlerësuar për profesionalizmin, përkushtimin dhe kontributin e dhënë ndër vite në punën institucionale dhe në shërbim të qytetarëve.

Kryetari i komunës, Shaqir Totaj, ka shprehur mirënjohje për angazhimin e saj, duke theksuar rëndësinë e punës së zyrtarëve të administratës komunale në ofrimin e shërbimeve publike.

“I urojmë znj. Paqarizi shëndet të mirë, pensionim të mbarë dhe shumë gëzim e çaste të lumtura pranë familjes së saj”, ka deklaruar Totaj./PrizrenPress.com/

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