Sport

Ballkani prezanton Almedin Klinakun

By admin

Ballkani ka zyrtarizuar transferimin e mesfushorit ofensiv Almedin Klinaku, i cili tashmë i është bashkuar skuadrës për sezonin e ri.

Klinaku vjen si një përforcim për repartin ofensiv të ekipit, ku pritet të sjellë kreativitet dhe cilësi në fazën e sulmit.

Me afrimin e tij, Ballkani vazhdon përforcimin e skuadrës në prag të sfidave të reja, duke synuar rritjen e konkurrencës në repartin ofensiv.

Klubi nga Suhareka i ka uruar mirëseardhje mesfushorit, duke shprehur besimin se ai do të japë kontribut të rëndësishëm në arritjen e objektivave të ekipit./PrizrenPress.com/

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