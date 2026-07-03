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Nderohen dëshmorët dhe martirët në Budakovë

By admin

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar për homazhet e zhvilluara në fshatin Budakovë, në nderim të dëshmorëve dhe martirëve të kombit.

“Sot i nderuam dëshmorët dhe martirët në fshatin Budakovë. Lavdi e përjetshme”, ka shkruar Muharremaj.

Në këtë përkujtim është vlerësuar sakrifica e të rënëve për lirinë e vendit, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kujtimit të tyre për brezat e ardhshëm./PrizrenPress.com/

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