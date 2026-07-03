Sport

KBF Bashkimi zyrtarizon Nyla Jean

By admin

KBF Bashkimi ka zyrtarizuar afrimin e basketbollistes Nyla Jean për sezonin e ri.

“Mirë se vjen, Nyla Jean!”, ka njoftuar klubi prizrenas përmes rrjeteve sociale, duke i uruar mirëseardhje përforcimit më të ri të skuadrës./PrizrenPress.com/

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