Sport

Qenaj promovohet në ekipin senior të FC Prizrenit

By admin

FC Prizreni ka vazhduar promovimin e futbollistëve të dalë nga akademia, duke zyrtarizuar kalimin e Ahmedin Qenajt në ekipin senior.

Sulmuesi i ri konsiderohet një nga talentet më premtuese të Akademisë së Futbollit FC Prizreni. Gjatë sezonit 2025/2026 me ekipin U17, ai realizoi mbi 30 gola, duke spikatur me aftësitë e tij në fazën ofensive.

Sipas klubit, Qenaj shquhet për shpejtësinë, teknikën dhe instinktin për gol, cilësi që kanë bërë të mundur promovimin e tij në skuadrën e parë.

Në njoftimin e FC Prizrenit theksohet se inkuadrimi i tij në ekipin senior është pjesë e projektit për zhvillimin e futbollistëve vendorë.

“Promovimi i tij në ekipin e parë është një tjetër dëshmi se projekti i FC Prizrenit vazhdon të investojë dhe t’u besojë futbollistëve të dalë nga akademia jonë. Ne besojmë se Ahmedini do të vazhdojë të zhvillohet dhe të japë kontribut të rëndësishëm me fanellën e klubit”, theksohet në njoftim.

Me promovimin e Ahmedin Qenajt, FC Prizreni vijon të ndërtojë ekipin e së ardhmes duke u mbështetur te talentet e formuara në akademinë e klubit./PrizrenPress.com/

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