18.5 C
Prizren
E diel, 31 Gusht, 2025
type here...

Sport

Altin Merlaku vendos gjithçka – Dukagjini ngjitet, Malisheva pa fitore

By admin

Dukagjini ka marrë një fitore të rëndësishme në udhëtim, duke mposhtur Malishevën me rezultat minimal 1-0 në kuadër të javë së tretë.

Pjesa e parë u zhvillua e barabartë, me pak raste të rrezikshme për të dy skuadrat, teksa asnjëra nuk arriti të gjente golin.

Ndeshja u zhbllokua në minutën e 63-të, kur pas një harkimi të saktë nga Victor Hugo, ku Altin Merlaku reagoi më së miri në zonë dhe shënoi golin e vetëm të takimit, duke i dhënë avantazhin Dukagjinit.

Deri në fund, të dyja skuadrat provuan të gjenin rrugën e rrjetës, por pa sukses.

Malisheva mbeti edhe një herë pa fitore, ndërsa Dukagjini arkëtoi tri pikë të vlefshme për të dytën herë këtë sezon.

Me këtë fitore, Dukagjini ngjitet në kuotën e 6 pikëve dhe pozicionohet lartë në tabelë, kurse Malisheva me vetëm një pikë mbetet në vendin e 9-të. /Telegrafi/ 

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur
Next article
Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit

Më Shumë

Fokus

Prizreni finalizon projektbuxhetin për vitin 2026

Pas një procesi gjithëpërfshirës të dëgjimeve publike me qytetarë, organizata joqeveritare, shoqata dhe përfaqësues të biznesit, Komuna e Prizrenit ka finalizuar projektbuxhetin për vitin...
Sport

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Basketbollisti Adis Gashi është përforcimi më i ri i Grapelandit për sezonin e ri të Superligës, raporton PrizrenPress. Nga klubi është bërë e ditur se...

Abrashi premton mbështetje për KB ‘Bashkimi’: Prizreni e meriton një kampion në basketboll

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Një i plagosur me armë zjarri në Prizren, dyshohet për tentim vrasje

Liria merr tre pikët e para në shtëpi

Çfarë po ndodh me Gjestin?

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Rahoveci vlerësohet nga projekti DEMOS

Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne