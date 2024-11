Deschamps lë Mbappen jashtë liste

Sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe nuk do të jetë pjesë e Kombëtares së Francës për ndeshjet e këtij muaji në Ligën e Kombeve.

Selektori Didier Deschamps, të enjten e ka bërë publike listën e lojtarëve të ftuar kurse ka zbuluar se pas bisedës që e ka pasur me Mbappen, ka vendosur që të mos e ftoj.



Thuhet se Mbappe kohët e fundit po kalon një moment delikat që nuk ka të bëjë me futbollin, ndërsa po ashtu edhe paraqitjet e tij me fanellën e Real Madridit nuk kanë qenë në nivelin e duhur.

Franca këtë muaj do t’i ketë dy ndeshjet e fundit të kësaj kampanje të Ligës së Kombeve, ku do të përballet me Izraelin dhe Italinë, që i takojnë grupit A2 të ligës A.

Me Izraelin, Franca do të luaj më 14 nëntor në shtëpi kurse me Italinë do të përballet në udhëtim tri ditë më vonë.

Marketing