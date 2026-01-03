6.3 C
Prizren
E shtunë, 3 Janar, 2026
Digjet autobusi që po shkonte nga Kosova në Zvicër, ishte plot me mërgimtarë

By admin

Një autobus që po udhëtonte nga Kosova për në Zvicër është përfshirë nga zjarri.

Autobusi po barte mërgimtarë, të cilët kanë përfunduar pushimet e tyre dimërore dhe po udhëtonin drejt mërgimit.

Ngjarja raportohet të ketë ndodhur në territorin e Kroacisë.

Në pamjet e siguruara nga IndeksOnline shihet se si del tym nga autobusi, teksa udhëtarët janë të gjithë jashtë tij.

Ende nuk dihet mbi shkaqet e zjarrit.

Më poshtë pamje nga vendi i ngjarjes:

Ndërron jetë gazetari dhe shkrimtari Rushit Ramabaja
‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

